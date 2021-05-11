РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на развязке Осташковского шоссе у Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах заменили дорожное покрытие, сообщил глава Мытищ Виктор Азаров.

Он напомнил, что к концу августа в городском округе отремонтируют 40 участков дорог протяженностью свыше 25 км, в том числе в рамках нацпроекта — 4 региональные дороги длиной 9,5 км.

«По нацпроекту уже заменили покрытие на развязке Осташковского шоссе с 0 по 0,6 км у Федерального военного мемориального кладбища министерства обороны РФ.

В рамках ремонта здесь также укрепят обочины и нанесут разметку», — написал Азаров в Instagram.

Он добавил, что кладбище предназначено для погребения отставных и действующих служащих высокого звания Вооруженных сил и граждан, имеющих особо важные государственные заслуги перед страной.

Азаров также уточнил, что были отремонтированы участки муниципальных дорог: Клязьминский переулок в д. Пирогово, проезд 6 (ул. Береговая) в д. Сорокино, Линейный переулок, ул. Шишкина, Школьный переулок.