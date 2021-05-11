РИАМО - 11 мая. Растения с широкими листьями лучше увлажняют воздух, а некоторые душистые растения убивают бактерии, сообщил директор ботанического сада Биологического факультета МГУ Владимир Чуб.

Воздух в квартире, особенно в период отопления, по сухости можно сравнить с пустынным. При этом растения помогут увлажнить его.

«Растения с широкими листьями – аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса – имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире», – сказал ученый в эфире радио Sputnik.

Чуб рассказал, что душистые растения вроде мирта и розмарина, которые можно вырастить на подоконнике, способны убивать бактерии с помощью летучих веществ, которые они выделяют.

«Это называется фитонцидный эффект. Особенно силен он в хвойных лесах, где большое испарение душистых веществ: пахнет хвоей – мы чувствуем прилив энергии, бодрости», – отметил биолог.

Также некоторые растения могут поглощать токсины, например, серу и оксиды азота. Обычно это растения, которые быстро растут, наращивают массу. Хлорофитум и традесканция могут много веществ впитать из воздуха.

Также ученый напомнил, на листьях растений скапливается пыль. Поэтому, чтобы они продолжали выполнять свои функции, их нужно время от времени мыть в ванной.