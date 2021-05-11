РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. На Южном обходе Подольска днем во вторник образовалась крупная пробка, также движение затруднено в центре Подольска, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, длина пробки на Южном обходе Подольска в сторону Варшавского шоссе составляет более 1,5 км. Движение также затруднено на улице Кирова и Варшавском шоссе.

В центре Подольска также образовались пробки на улице Кирова, проспекте Ленина, Большой Серпуховской улице, Комсомольской улице.

В микрорайоне Климовск стоит Симферопольская улица.