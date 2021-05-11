РИАМО - 11 мая. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 17 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 657 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Богородском округе, во Власихе, в Дубне, Звездном городке, Кашире, Клину, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Талдомском округе, Черноголовке, Шатуре и Электрогорске.

По одному случаю Covid-19 зафиксировали в Бронницах, Истре, Лосино-Петровском округе, Лыткарине, Можайском округе, Орехово-Зуевском округе, Солнечногорске и Фрязине.

По два случая коронавирусной инфекции выявили в Зарайске, Серпухове и Чехове, четыре – в Химках, по пять – в Волоколамском округе и Павловском Посаде, по шесть – в Наро-Фоминском округе и Пушкине, по семь – в Егорьевске и Лобне, восемь – в Краснознаменске, девять – в Воскресенске.

По 11 случаев коронавируса было зафиксировано за сутки в Ивантеевке и Шаховской, 12 – в Коломне, по 13 – в Долгопрудном, Сергиево-Посадском округе и Щелкове, 14 – в Дзержинском, 15 – в Дмитровском округе, по 19 – в Домодедове, Жуковском и Рузском округе, 20 – Красногорске, 21 – в Котельниках, 22 – в Подольске, 24 – в Реутове, 29 – в Одинцовском округе, 34 – в Люберцах, 39 – в Балашихе, 40 – в Раменском округе, 50 – в Королеве.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали Мытищи – 67 и Ленинский округ – 70 заболевших.

С начали пандемии в Московской области выявили 256 827 случаев заболевания. Скончались 5945 человек, выздоровели и выписались 210 520 пациентов.

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