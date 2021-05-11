РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. 1 194 человек сделали прививку от коронавирусной инфекции на майских праздниках в пунктах вакцинации Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

На территории муниципалитета функционируют пункты вакцинации в 6 поликлиниках и четырех торговых центрах: «4DAILY», «Красный кит», «Перловский», «XL». Вакцинация производится «Спутником V». Перед процедурой проводится осмотр терапевтом на противопоказания.

В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Для того, чтобы привиться, нужен паспорт и полис ОМС. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

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