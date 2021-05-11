РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Ветерану Подольска, которой исполнился 101 год, вручили подарки ко Дню Победы, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник, 11 мая, сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики совместно с представителями «Единой России», помощником депутата Евгения Исаева поздравили с 76-летием Великой Победы участника Великой Отечественной войны жительницу поселка Кузнечики Лидию Кокунькову, которой в марте исполнился 101 год.

Ко Дню Победы ветерану вручили цветы, поздравительные адреса и подарки от губернатора Московской области, главы округа, депутата, партии «Единая Россия», центра декоративно-прикладного творчества «Кузнечик».