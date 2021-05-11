РИАМО - 11 мая. Во вторник днем температура воздуха в столице достигла +21,8 градуса, таким образом, 11 мая стало самым теплым днем в Москве с начала месяца, сообщается на сайте «Метеовести».

До этого самым теплым днем с начала месяца было 3 мая. Тогда температура составила +19,6 градуса.

Ожидается, что 12 мая в Москве станет самым теплым днем с начала весны. Сейчас самым теплым днем сезона является 14 апреля, тогда температура составила +22,6 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что текущая неделя в Московском регионе будет теплой и солнечной.