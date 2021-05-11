РИАМО - 11 мая. За минувшие сутки в Московской области после коронавируса вылечились 502 пациента, за все время в регионе поправилось 210 520 человек, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе также умерло 9 человек с коронавирусом. За все время пандемии в регионе скончалось 5945 граждан.

Всего на настоящий момент в регионе выявлено 256 827 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе не планируют вводить новые ограничения из-за пандемии.

В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Для того, чтобы привиться, нужен паспорт и полис ОМС. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Порядка 900 тыс. человек уже привились против Covid-19 в Подмосковье.

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