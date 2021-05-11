РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Порядка 31,5 тысяч жителей подмосковного Красногорска сделали прививки от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава округа Алексей Спасский провел оперативное совещание с руководителями муниципальных и профильных служб во вторник, 11 мая.

Одной из главных тем повестки стала вакцинация. Прививки от коронавируса уже сделали 31,5 тысяч красногорцев. Сделать прививку можно в любом пункте вакцинации, адреса – на интерактивной карте, размещенной на профильном сайте Минздрава региона.

В ходе совещания представители блока ЖКХ отметили, что в соответствии с рекомендацией Минэнерго Московской области готовится постановление об окончании отопительного сезона.

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