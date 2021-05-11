РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Минувшие майские праздники в подмосковном Красногорске прошли без серьезных происшествий, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава округа Алексей Спасский провел оперативное совещание с руководителями муниципальных и профильных служб.

Начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации горокруга Красногорск Игорь Куркин сообщил, что майские праздники прошли без серьезных происшествий. Безопасность обеспечивали порядка тысячи человек - сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и дружинники.

Все 87 образовательных учреждений округа приступили к работе. По информации управления образования муниципалитета, в настоящее время идет подготовка к приемке пришкольных лагерей, которые начнут работу с 1 июня.