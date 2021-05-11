РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В Подольске за минувшие сутки выявили 22 случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 10 663 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 8 по 11 мая было выявлено 2 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе 657 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 256 827 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 945 человек. Выздоровели и выписались 210 520 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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