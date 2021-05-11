РИАМО - 11 мая. За последние сутки в Подмосковье выявили 657 случаев заражения Covid-19, суммарное количество случаев в регионе достигло 256 827, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего за пандемию скончались 5945 человек, из них 9 - за минувшие сутки.

В настоящее время в регионе проводится массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Для того, чтобы привиться, гражданину необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Вакцинация от Covid-19 добровольная и бесплатная. На текущий момент прививку от заболевания сделали порядка 900 тыс. жителей Подмосковья.

Горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции работает по единому номеру 122. Кроме того, в регионе действует сайт covid.mz.mosreg.ru.

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