РИАМО - 11 мая. Жители столицы несут цветы к полномочному представительству Республики Татарстан в РФ в Москве в память о жертвах стрельбы в школе в Казани, передает корреспондент РИАМО.

Люди приходят по отдельности или группами и возлагают красные гвоздики. Некоторые ставят свечи, лампады, оставляют детские игрушки. Сюда приходят и дети из соседних школ, и студенты, и взрослые из разных концов Москвы.

Те, кто пришел почтить память погибших, начали выстраиваться в очередь, чтобы возложить цветы.

В представительстве республики также открыли книгу соболезнований, запись в которой может оставить любой желающий.

Утром в вторник в школе №175 в Казани произошла стрельба. Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев — выпускник этой гимназии, он был задержан.

Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, погибли девять человек, из них семь детей. 18 детей после стрельбы госпитализировали, всего пострадали около 20 человек.