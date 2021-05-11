РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В Подольском краеведческом музее 15 мая во время акции «Ночь музеев-2021» можно будет посмотреть реликвии музея и послушать оперную певицу Наталью Чемерских, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

Во время акции «Ночь музеев-2021» 15 мая в Подольском краеведческом музее с 11:00 до 17:00 пройдет ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, в 12:00 откроется выставка клуба военно-исторической реконструкции средневековья «Княжество».

В 14:00 всех желающих приглашают на бесплатную экскурсию «Реликвии музея». В 16:00 в музейном кинозале начнется художественный фильм «Александр Невский». В завершение акции в 18:00 на вечере классической музыки можно будет послушать оперную и концертную певицу, обладающую меццо-сопрано, лауреата международных конкурсов Наталью Чемерских.

Подольский краеведческий музей находится на Советской площади, 7. Телефон: 8 (496) 755-92-34.