РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Россельхознадзор оштрафовал супермаркет в Красногорске на 110 тыс. руб за нарушения требований технических регламентов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В марте 2021 года управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ», осуществляющего деятельность по хранению и реализации пищевой продукции животного происхождения.

В результате проверки инспекторы выявили нарушения требований технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки», ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), порядка оформления ВСД в электронной форме и порядка оформления ВСД на бумажных носителях.

Так, выявлены несоблюдение температурных условий хранения продукции, которые располагались в охлаждаемых витринах торгового зала. В торговом зале на реализации выявлена мясная продукция без соответствующей маркировки - на этикетке отсутствовала дата производства. Управлением Россельхознадзора выдано предписание об утилизации указанной продукции.

В холодильной камере и холодильных витринах торгового зала не было контроля влажностного режима при хранении куриных яиц.

При анализе в ФГИС «Меркурий» исходящих ветеринарных сопроводительных документов на готовую продукцию, установлено, что оформление транзакции происходит с нарушением прослеживаемости и недостоверным внесением наименования выработанной продукции.