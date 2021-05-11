РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. На первенстве по киокусинкай-карате в Калуге подольские спортсмены завоевали второе общекомандное место, сообщается в группе «Усц Юность» в соцсети «ВКонтакте».

В Калуге 8 мая прошло открытое первенство по киокусинкай-карате по дисциплинам «кумитэ» и «ката». От УСЦ «Юность» Подольска выступили 13 спортсменов, которые заняли второе командное место.

Так, по итогам турнира победителями стали Егор Аплеснин, Настя Миронова, Никита Вержев, Руфина Сафина, Никита Савичев (завоевавший первое место в кумитэ и третье место в ката), Давид Киракосян, Гагик Киракосян, Роман Лыжин.

Второе место завоевали Егор Юрченко, Арсений Алексеев и Рената Аслаева (два вторых места). Четвертое место получила Юлия Смирнова.