РИАМО - 11 мая. Уровень безработицы в Подмосковье составляет 3,9%, область входит в тройку регионов-лидеров в Центральном федеральном округе по самому низкому уровню безработицы, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

«По уровню безработицы, в соответствии с методологией Международной организации труда, Московская область на третьем месте после Москвы и Брянской области по Центральному округу», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Уровень безработицы в Москве - 3,1%, Брянской области - 3,8%, Московской области - 3,9%, по Центральному округу - 4%, по Российской Федерации - 5,6%. По России Московская область - на шестом месте.

В Подмосковье с 1 января 2021 года подали заявление на оказание содействия в поиске подходящей работы 56464 человека, всего на сегодня признано безработными 32 495 человек.

На учете в качестве безработных состоят 88 756 человек, получают пособие 32 579 безработных граждан.

В региональном банке вакансий имеется 59468 свободных вакансий.