РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мая. В Домодедове до конца мая появятся три эко-пункта, тему затронули во время оперативного собрания, где обсудили перемены в округе, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«До конца мая в Подмосковье появятся эко-пункты, в том числе 3 в Домодедове», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что новшества коснутся новых многоквартирных домов. Они будут строиться по новым стандартам: без мусоропровода, парковок во дворах и с пандусами в каждом подъезде.

«Стартует программа «100 прудов и озер». В городском округе Домодедово в 2021 году пройдут работы по очистке пруда в микрорайоне Белые столбы», — отметил Двойных.

Также по программе «Парки в лесу» в парке «Городской лес» появится освещенная лыжная трасса, а парк в микрорайоне Авиационный благоустроят.

«По-прежнему стоит задача восстановления экономики и поддержки бизнеса. Чтобы государство могло и дальше формировать политику поддержки предпринимательства, обратился к нашему бизнес-сообществу с просьбой принять участие в переписи малого бизнеса. Это даст возможность проанализировать нынешнее положение и разработать новые эффективные меры поддержки», — заключил Двойных.