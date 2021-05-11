РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мая. В Домодедове за сутки выявили 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7479 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за период с 8 по 11 мая выявили 2 572 случая заболевания. Из них 657 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 256 827 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 945 человек. Выздоровели и выписались 210 520 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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