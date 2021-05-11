РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. К поликлинике № 7 деревни Сухарево Мытищинской ГКБ прикреплено 1158 детей, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В поликлинике ведется осмотр детей участковым педиатром и офтальмологом, зубным врачом, другими узкими специалистами.

1 раз в месяц из детской поликлиники № 1 Мытищинской ГКБ для профосмотра несовершеннолетних приезжает бригада врачей: невролог, хирург, ЛОР, ортопед. Профосмотры проводятся в Федоскинской начальной школе и в Марфинской средней общеобразовательной школе.

Поликлиника 7 МГКБ располагается в деревне Сухарево, Стародмитровское шоссе, дом 1 «а», владение 5. Телефон регистратуры: 8 (495) 587 30 42.