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Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»

Как получить бонусы за оплату жилищно‑коммунальных услуг (ЖКУ) в Московской области и на что их потратить, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Алексей Сухоруков
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Что такое «Коммунальный бонус»

© Фото,   пресс-служба заместителя Председателя Правительства Московской области

В Подмосковье с 1 мая 2021 года по поручению губернатора Андрея Воробьева стартовала программа поощрений «Коммунальный бонус». Ее администратор — единый региональный расчетный центр МосОблЕИРЦ.

«Коммунальный бонус» позволяет клиентам МосОблЕИРЦ ежемесячно возвращать часть платежа за онлайн-оплату жилищно-коммунальных услуг в виде скидок и купонов. Также с помощью программы поощрений можно платить за коммуналку без комиссии и экономить от тысячи рублей в год.

«Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. Поэтому запустили специальную программу — «Коммунальный бонус». Многие привыкли получать бонусы или кешбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки», — сказал Андрей Воробьев.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, программа «Коммунальный бонус» не имеет аналогов в России и носит бессрочный характер.

Программа «Коммунальный бонус»: как получить кешбэк за оплату ЖКУ в Подмосковье>>

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Условия участия в программе

© РИАМО,   Александр Манзюк

Стать участником программы могут жители Московской области, которые получают коммунальные счета от МосОблЕИРЦ. Они должны своевременно оплачивать их онлайн — сроки оплаты указаны в квитанциях над таблицей с расчетами.

Для участия в программе лояльности у клиента не должно быть долгов по оплате ЖКУ и за прошлые периоды.

По данным МосОблЕИРЦ, в настоящее время порядка 90% жителей региона, являющихся клиентами расчетного центра, оплачивают платежки вовремя и в полном объеме.

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Как оплатить счет онлайн

© Пресс-служба Госжилинспекции Московской области

Дистанционно оплатить счет за жилищно-коммунальные услуги можно в личном кабинете или через кнопку моментальной оплаты на сайте «МосОблЕИРЦ» и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market.

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, нужно заранее подготовить любую квитанцию МосОблЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты, а после поэтапно заполнить все появившиеся поля.

В личном кабинете на сайте и в приложении клиент может поставить напоминание, чтобы не пропустить сроки оплаты ЖКУ.

При возникновении вопросов по регистрации в личном кабинете можно позвонить по телефонам контактного центра 8 (496) 245-15-99, 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 08:00 до 22:00.

Оплатить дистанционно можно и в офисе расчетного центра. Для этого там есть оборудованное компьютером место и консультант, который поможет оплатить счет, а после распечатать выбранный купон.

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Как выбрать бонус

© РИА Новости,   Виталий Белоусов

После онлайн-оплаты коммунальных счетов клиент автоматически попадет на страницу программы «Коммунальный бонус» — там собраны десятки различных предложений.

В настоящее время получить кешбэк можно в 10 категориях: «Красота и здоровье», «Дом и сад», «Развлечения», «Кафе», «Онлайн-гипермаркеты», «Спортивные товары», «Техника», «Онлайн-образование», «Доставка и переезд», «Связь и интернет». Среди партнеров программы — OZON, IVI, LEOMAX, «Подружка», «Связной», METRO Cash&Carry, Burger King, AliExpress, iHerb и другие.

Перечень участников программы будет постоянно увеличиваться.

После того, как человек выберет бонус и заполнит специальную форму, станет доступен промокод. Его можно будет распечатать со страницы или получить на электронную почту.

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