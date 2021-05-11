Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»

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В Подмосковье с 1 мая 2021 года по поручению губернатора Андрея Воробьева стартовала программа поощрений «Коммунальный бонус». Ее администратор — единый региональный расчетный центр МосОблЕИРЦ.

«Коммунальный бонус» позволяет клиентам МосОблЕИРЦ ежемесячно возвращать часть платежа за онлайн-оплату жилищно-коммунальных услуг в виде скидок и купонов. Также с помощью программы поощрений можно платить за коммуналку без комиссии и экономить от тысячи рублей в год.

«Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. Поэтому запустили специальную программу — «Коммунальный бонус». Многие привыкли получать бонусы или кешбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки», — сказал Андрей Воробьев.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, программа «Коммунальный бонус» не имеет аналогов в России и носит бессрочный характер.

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