Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»

Что такое «Коммунальный бонус»
В Подмосковье с 1 мая 2021 года по поручению губернатора Андрея Воробьева стартовала программа поощрений «Коммунальный бонус». Ее администратор — единый региональный расчетный центр МосОблЕИРЦ.
«Коммунальный бонус» позволяет клиентам МосОблЕИРЦ ежемесячно возвращать часть платежа за онлайн-оплату жилищно-коммунальных услуг в виде скидок и купонов. Также с помощью программы поощрений можно платить за коммуналку без комиссии и экономить от тысячи рублей в год.
«Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. Поэтому запустили специальную программу — «Коммунальный бонус». Многие привыкли получать бонусы или кешбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки», — сказал Андрей Воробьев.
По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, программа «Коммунальный бонус» не имеет аналогов в России и носит бессрочный характер.
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Условия участия в программе
Стать участником программы могут жители Московской области, которые получают коммунальные счета от МосОблЕИРЦ. Они должны своевременно оплачивать их онлайн — сроки оплаты указаны в квитанциях над таблицей с расчетами.
Для участия в программе лояльности у клиента не должно быть долгов по оплате ЖКУ и за прошлые периоды.
По данным МосОблЕИРЦ, в настоящее время порядка 90% жителей региона, являющихся клиентами расчетного центра, оплачивают платежки вовремя и в полном объеме.
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Как оплатить счет онлайн
Дистанционно оплатить счет за жилищно-коммунальные услуги можно в личном кабинете или через кнопку моментальной оплаты на сайте «МосОблЕИРЦ» и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market.
Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, нужно заранее подготовить любую квитанцию МосОблЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты, а после поэтапно заполнить все появившиеся поля.
В личном кабинете на сайте и в приложении клиент может поставить напоминание, чтобы не пропустить сроки оплаты ЖКУ.
При возникновении вопросов по регистрации в личном кабинете можно позвонить по телефонам контактного центра 8 (496) 245-15-99, 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 08:00 до 22:00.
Оплатить дистанционно можно и в офисе расчетного центра. Для этого там есть оборудованное компьютером место и консультант, который поможет оплатить счет, а после распечатать выбранный купон.
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Как выбрать бонус
После онлайн-оплаты коммунальных счетов клиент автоматически попадет на страницу программы «Коммунальный бонус» — там собраны десятки различных предложений.
В настоящее время получить кешбэк можно в 10 категориях: «Красота и здоровье», «Дом и сад», «Развлечения», «Кафе», «Онлайн-гипермаркеты», «Спортивные товары», «Техника», «Онлайн-образование», «Доставка и переезд», «Связь и интернет». Среди партнеров программы — OZON, IVI, LEOMAX, «Подружка», «Связной», METRO Cash&Carry, Burger King, AliExpress, iHerb и другие.
Перечень участников программы будет постоянно увеличиваться.
После того, как человек выберет бонус и заполнит специальную форму, станет доступен промокод. Его можно будет распечатать со страницы или получить на электронную почту.
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