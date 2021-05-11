РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Сотрудники ГИБДД в Подольске выявили восемь пьяных водителей на дорогах Подольска в мае, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск сообщает, что с 1 по 10 мая в целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения на территории обслуживания было проведено целевое профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого проводилась массовая проверка водителей на предмет наличия у них признаков опьянения.

Автоинспекторами было выявлено восемь нарушителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Также один нарушитель был ранее уже лишен права управления транспортным средством, 10 отказались пройти медицинское освидетельствование, а еще два водителя нарушили правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В соответствии с административным законодательством водителю за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.