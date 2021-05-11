РИАМО - 11 мая. В столице после смертельной аварии на 53 км внутренней стороны МКАД было возбуждено уголовное дело, в аварии с 2 машинами погибло 3 человека, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda следовал по внутренней стороне МКАД от Заречья в направлении Можайского шоссе по пятой полосе от края проезжей части.
Он добавил, что в аварии погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Honda. Еще одна женщина-пассажир госпитализирована в медучреждение.
Один из них был несовершеннолетним. Все они скончались на месте.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии