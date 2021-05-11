РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Защитника хоккейного клуба «Витязь» из городского округа Подольск Даниила Пыленкова включили в состав сборной России для участия в четвертом этапе Евротура в Чехии, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир пройдет в Праге на «O2 Арене». Соревнования пройдут с 12 по 15 мая.

Сборная России сыграет 12 мая в матче со Швецией в 17:00; 13 мая — с Финляндией в 17:00, 15 мая — с Чехией в 16:00.

В таблице Евротура лидирует досрочно выигравшая турнир сборная России, в активе которой 24 очка после девяти матчей. Далее идут команды Чехии и Швеции (по 11 очков), на последней строчке располагается сборная Финляндии (8). Российская сборная стала победителем всех трех предыдущих этапов.