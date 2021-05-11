РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. За минувшую неделю на городских дорогах в Люберцах устранили свыше 700 ям, ремонтные работы продолжаются, сообщил заместитель главы округа Николай Покацкий.
Он отметил, что за прошедшую неделю с улиц было вывезено 120 куб. м смета и 80 куб. м мусора.
«В рамках проведения ямочного ремонта отремонтировали 714 ям, работы продолжаются. Также работы продолжаются по окраске перильных ограждений, покрашено 305 м. Покрашено 24 км бордюрного камня. Обновлено 23 км дорожной разметки», - добавил Покацкий.
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