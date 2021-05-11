РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. За минувшую неделю на городских дорогах в Люберцах устранили свыше 700 ям, ремонтные работы продолжаются, сообщил заместитель главы округа Николай Покацкий.

«На прошедшей неделе в работах по летнему содержанию автомобильных дорог было задействовано 76 дорожных рабочих и 37 единиц спецтехники. За отчетный период проводились плановые работы по очистке и обработке проезжей части, подземных переходов и пешеходных тротуаров», - сказал Покацкий на совещании в администрации округа.

Он отметил, что за прошедшую неделю с улиц было вывезено 120 куб. м смета и 80 куб. м мусора.

«В рамках проведения ямочного ремонта отремонтировали 714 ям, работы продолжаются. Также работы продолжаются по окраске перильных ограждений, покрашено 305 м. Покрашено 24 км бордюрного камня. Обновлено 23 км дорожной разметки», - добавил Покацкий.