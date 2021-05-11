РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. С 1 мая в Подмосковье стартовало онлайн-голосование за выбор объектов наружного и архитектурно-художественного освещения для включения в проект «Светлый город» в 2022-2024 годах, свое мнение смогут высказать и жители Мытищ, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Голосование будет проходить на портале «Добродел» до 1 июня. В числе объектов для выбора при голосовании могут быть как бульвары, набережные, центральные улицы, площади, скверы, так и монументы, музеи, храмы.

«Жители могут оставлять свои предложения и комментарии, которые будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта. Сейчас на сайте несколько объектов, за которые уже можно голосовать: Новомытищинский проспект, дом 6; село Марфино, улица Ильинская, строение 28; микрорайон Пироговский улица Пионерская, дом 2 и улица Пионерская, дом 1», — написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что отдать свой голос за одну из предложенных территорий можно, пройдя по ссылке