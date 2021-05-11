РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Полицейские Подольска задержали ранее судимого приезжего, подозреваемого в краже 17 тыс. руб. с банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 40-летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь около одного из домов на улице Покровская, похитил банковскую карту заявителя, с которой впоследствии снял денежные средства. Сумма материального ущерба составила 17 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 32-летнего уроженца Ставропольского края.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания УМВД.