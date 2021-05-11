РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 11 мая. В Щелкове дети сотрудников отдела вневедомственной охраны, входящего в войска Росгвардии, сделали рисунки и прочитали стихи для ветеранов, сообщает пресс-служба Щелковского отдела вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Московской области».
Участие в акции посвященной Дню Победы приняли Роман Новиков, Евгения Курносова, Роман и Ксения Соловьевы, Савелий Аббясов, Таня Ланкина, Вика Малинина, Глеб Безкопыльный, Екатерина Алтухова, Лена Логинова.
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