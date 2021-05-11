«Сохранение исторической памяти о подвиге наших солдат, совершенном в годы Великой Отечественной войны, крайне важен для подрастающего поколения. Таким образом мы хотели поздравить ветеранов с Днем Победы», — сказал временно исполняющий обязанности начальника Щелковского отдела вневедомственной охраны Дмитрий Суслин.