РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. Госавтоинспекция Балашихи напомнила юным участникам дорожного движения о правилах безопасности при поездках на велосипедах, гироскутерах, моноколесах и других подобных средствах передвижения, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В последнее время у подрастающего поколения набирают популярность новые индивидуальные электрические средства передвижения: сегвеи, электросамокаты, электроскейты, моноколеса, гироскутеры. Их пользователи в российском законодательстве не имеют правового статуса, а правила передвижения на них в населенных пунктах и за их пределами отсутствуют.

Госавтоинспекция рекомендует при использовании средств индивидуальной мобильности передвигаться только по тротуарам, пешеходным или велодорожкам, а также паркам или специализированным площадкам; не выезжать на проезжую часть дороги; обязательно использовать защитную экипировку (шлем, налокотники, наколенники).

Кроме того, нельзя пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами и слушать музыку.

Также необходимо сохранять безопасную скорость, следить за своей безопасностью, останавливать гироскутер плавно и аккуратно; соблюдать безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев; не водить гироскутер при недостаточной освещенности и в узких пространствах, а также местах, в которых много помех и препятствий.

При движении в парках и скверах, а также в тех местах, где могут находиться дети, необходимо быть особо внимательным.

Госавтоинспекторы напоминают родителям о том, что если они купили такое средство передвижения своему ребенку, то необходимо научить его управлять устройством и следить за тем, чтобы он катался только в безопасных местах, стараться его сопровождать.