РИАМО - 11 мая. Госдума в мае рассмотрит законопроект, который будет отменять установленный сейчас в РФ единый штраф за безбилетный проезд в 100 рублей, чтобы регионы обладали полными правами для регулирования его размера, пишет во вторник газета «Известия».

С 7 марта 2021 года региональные власти могут самостоятельно устанавливать порядок оплаты проезда в общественном транспорте. При этом нормы части 3 статьи 11.18 и части 2 статьи 11.19 КоАП РФ ограничивают регионы в установлении суммы штрафа. Статьи хотят аннулировать полностью, как утратившие силу.

«В 63 субъектах РФ административная ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена в соответствии с региональным законодательством. Вместе с тем в 22 субъектах административная ответственность не установлена», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В восьми регионах местные законы по регулированию безбилетного проезда утратили силу по решению правоохранительных органов или из-за отсутствия необходимых полномочий, как это случилось в Красноярском крае и Ульяновской области.

В Минтрансе России сообщили, что с момента принятия статей 11.18 и 11.19 КоАП РФ в 1999 году по ним так никого и не привлекли к ответственности, потому что не было федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на рассмотрение таких дел.

Представители фракции ЛДПР в Госдуме опасаются, что некоторые регионы могут установить непосильные штрафы. Например, штраф 5 тыс. рублей за неправильную парковку в Москве сильно ударил по кошелькам столичных автовладельцев. Сейчас штраф за безбилетный проезд в Москве составляет 1000 рублей.

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