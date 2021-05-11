РИАМО - 11 мая. Госдума в мае рассмотрит законопроект, который будет отменять установленный сейчас в РФ единый штраф за безбилетный проезд в 100 рублей, чтобы регионы обладали полными правами для регулирования его размера, пишет во вторник газета «Известия».
С 7 марта 2021 года региональные власти могут самостоятельно устанавливать порядок оплаты проезда в общественном транспорте. При этом нормы части 3 статьи 11.18 и части 2 статьи 11.19 КоАП РФ ограничивают регионы в установлении суммы штрафа. Статьи хотят аннулировать полностью, как утратившие силу.
В восьми регионах местные законы по регулированию безбилетного проезда утратили силу по решению правоохранительных органов или из-за отсутствия необходимых полномочий, как это случилось в Красноярском крае и Ульяновской области.
В Минтрансе России сообщили, что с момента принятия статей 11.18 и 11.19 КоАП РФ в 1999 году по ним так никого и не привлекли к ответственности, потому что не было федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на рассмотрение таких дел.
Представители фракции ЛДПР в Госдуме опасаются, что некоторые регионы могут установить непосильные штрафы. Например, штраф 5 тыс. рублей за неправильную парковку в Москве сильно ударил по кошелькам столичных автовладельцев. Сейчас штраф за безбилетный проезд в Москве составляет 1000 рублей.
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