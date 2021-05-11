РИАМО - 11 мая. Во вторник в столичном Измайловском парке открылся павильон «Здоровая Москва». Эти павильоны представляют собой мобильные сборно-разборные модули, в которых можно пройти медицинское обследование, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Павильон открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2019 году 430 тыс. москвичей прошли медицинские обследования в летних павильонах «Здоровая Москва». Сегодня – в условиях продолжающейся пандемии – потребность в том, чтобы проверить свое здоровье, гораздо больше. Поэтому мы возобновили проект «Здоровая Москва», – сказал Собянин.

Он добавил, что в текущем году летние поликлиники будут действовать в 46 парках. Таким образом, москвичи смогут проверить свое здоровье на бесплатной основе. Также в парках желающие смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Собянин отметил, что в случае, если при обследования в парках у граждан удастся выявить какие-либо отклонения, с ними свяжутся специалисты Телемедицинского центра. Врачи не только помогут пациентам записаться на углубленные обследования, но и будут сопровождать их до момента постановки диагноза и начала лечения.

Летние павильоны «Здоровая Москва» – это девять больших павильонов размерами 15х25 м и 37 малых – 10х15 м.

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