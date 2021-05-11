РИАМО - 11 мая. В столице учрежден памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву», которым наградят всех здравствующих участников обороны города, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Знаком планируется наградить свыше 3 тыс. человек. Из них 1075 ветеранов живут в Москве, а оставшаяся часть – в других субъектах РФ и за рубежом.

Завершить вручение знаков планируется в декабре текущего года, к 80-й годовщине контрнаступления советских войск, которое положило начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

Нагрудный знак изготовят из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон, а на его оборотной стороне разместится надпись «80 лет память и слава! 1941-2021». Цифру 80 с лавровой ветвью в нижней части изобразят на колодке знака. В верхней части сделают надпись «Битва за Москву».

На лицевой стороне изобразят три танка и шеренги советских воинов, которые идут в атаку с винтовками с примкнутыми штыками на фоне Кремлевской стены со Спасской башней, флаг СССР и пролетающие над ними три самолета.