РИАМО - 11 мая. В Подмосковье со вторника началось голосование по выбору лесопарков, в которых в 2022 году будут созданы парки в рамках программы «Парки в лесу», сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
По его словам, с 15 июня по 15 июля пройдет голосование по отбору 10 лесопарков, а до 1 сентября уже будет разработана их концепция.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте программы «Парки в лесу». В ее рамках в течение 5 лет в регионе появятся 50 новых рекреационных объектов.
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