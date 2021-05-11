РИАМО - 11 мая. В Подмосковье со вторника началось голосование по выбору лесопарков, в которых в 2022 году будут созданы парки в рамках программы «Парки в лесу», сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Мы ведем работу по сбору предложений жителей, где и какие парки сделать в дальнейшем. Уже запущен сбор предложений жителей по выбору новых лесопарков. Это (голосование - ред.) будет идти с 11 мая по 6 июня», – сказал Тресков в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

По его словам, с 15 июня по 15 июля пройдет голосование по отбору 10 лесопарков, а до 1 сентября уже будет разработана их концепция.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте программы «Парки в лесу». В ее рамках в течение 5 лет в регионе появятся 50 новых рекреационных объектов.