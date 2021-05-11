РИАМО - 11 мая. В столице утвердили проект планировки территории, которая прилегает к реконструируемой станции Мещерская Киевского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Станцию планируют реконструировать в текущем году. Таким образом, на Киевском направлении МЖД появится еще один современный вокзал с двумя пассажирскими платформами, подземным кассовым вестибюлем, турникетной зоной, лифтами и эскалаторами для выхода к поездам.

В это же время благоустроят территорию, которая прилегает к станции, и участок Киевского направления МЖД между МКАД и Очаковским путепроводом.