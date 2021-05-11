РИАМО - 11 мая. В Подмосковье продолжается голосование, по результатам которого выберут общественные территории для благоустройства в 2022 году, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Хочу напомнить, что у нас продолжается голосование жителей по отбору общественных территорий для благоустройства на будущий год», – сказал Тресков.

Он напомнил, что голосование открылось 26 апреля и продлится до 30 мая. На данный момент в голосовании приняли участие 150 тыс. жителей Подмосковья.

Проголосовать за ту или иную территорию можно на платформе za.gorodsreda.ru и сайте «Госуслуги». Отдать голос имеет право каждый гражданин РФ в возрасте от 14 лет.

Всего на голосование от Подмосковья вынесли 251 территорию в 57 городских округах.

251 территория Подмосковья попала во всероссийское голосование по объектам благоустройства>>