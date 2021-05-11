РИАМО - 11 мая. Расшифровку снимков рентгена будут вести дистанционно в шести медучреждениях Подмосковья с 20 сентября 2021 года, разрабатывается сеть филиалов, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Проект предполагает создание центров дистанционной расшифровки на базе МОНИКИ, это основной центр, и на базе еще пяти учреждений как филиальной сети», - сказала Стригункова.

Сейчас на базе МОНИКИ получают расшифровку в Волоколамском округе, Кашире, Зарайске, Талдомском округе, Шатуре и Щелкове.

Филиал в Домодедове будет обслуживать Ступино, Озеры, Чехов, Домодедово и Серпухов. На его базе в тестовом режиме уже удалось сократить время исследований с нескольких дней до 2-3 часов.

Филиал в Одинцовском округе будет обслуживать Можайск, Рузу, Голицыно, Ершово, Истру, Звенигород, Одинцово, Дедовск и Власиху.

Филиал в Сергиево-Посадском округе будет обслуживать Дмитров, Клин, Сергиев Посад и Пушкино. Филиал в Раменском – Ногинск, Электросталь, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Раменское. Филиал в Воскресенске – Егорьевск, Коломну, Луховицы и Воскресенск.

Также сейчас в Московской области наблюдается дефицит рентгенологов – 55%. Его планируют восполнять.

За 2020 год проведено 4,1 млн исследований. Сейчас время ожидания результата занимает 2-4 дня.