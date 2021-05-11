РИАМО - 11 мая. Статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы получил городской завод плавленых сыров «Карат» — производитель плавленого сырка «Дружба», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение столичного правительства было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным

Ставка налога на прибыль, который зачисляется в бюджет города, для инновационной компании теперь снизится до 12,5%. Стандартная ставка составляет 17%.

Завод «Карат» был основан в столице в 1934 году. Производство находится в Бутырском районе мегаполиса по адресу: улица Руставели, дом 14, строение 11. На заводе трудится 639 человек. Средняя месячная зарплата составляет 74 тыс. рублей. Площадь участка земли, которую занимает предприятие, равна 0,75 га, а площадь капитальных объектов – 18,5 тыс. кв. м.

Рецептуру популярного плавленого сырка «Дружба» разработали в 1960 году. Кардинальных изменений за 60 лет она не претерпела. Сырок по-прежнему производится из твердого сыра, свежего творога, сливочного масла и свежих сливок.

В настоящее время «Карат» входит в тройку самых крупных производителей плавленого сыра в РФ. Кроме того, он с успехом конкурирует с брендами Hochland и President.

Завод также выпускает творожные и сливочные сыры Violette, творожки «Карат», зерненый творог «Карат Домашний», мягкий сыр «Делиссир Фета» и десертный плавленый сыр.

Каждый год столичным предприятием производится около 20 тыс. т готовой продукции, преимущественная часть которой, 94,5%, поставляется в российские регионы. На рынок столицы приходится 4,4%. Оставшееся количество продукции отправляется в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

В прошлом году объем инвестиций в основной капитал предприятия превысил 57 млн рублей.