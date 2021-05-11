РИАМО - 11 мая. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Казани.

«Ужасная трагедия произошла в Казани. Любое подобное событие – всегда шок, но погибли дети – это высшая степень жестокости. Нельзя допускать таких происшествий впредь», – написал Брынцалов в своем аккаунте в Instagram.

Глава областного парламента выразил соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Утром в вторник в школе №175 в Казани произошла стрельба. Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев — выпускник этой гимназии, он был задержан. Погибли 10 человек, в больницы доставлен 21 человек.

Семьи погибших при стрельбе получат по 1 млн рублей компенсации, пострадавшие – от 200 до 400 тыс.

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