РИАМО - 11 мая. 14 объектов здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию после капитального ремонта в 2021 году, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«В текущем году завершится комплексный ремонт 14 объектов – пяти поликлиник и девяти стационаров», - сказала Стригункова.

Так, будут отремонтированы поликлиники в Коломне, Королеве, Ленинском округе и Чехове. Девять стационаров откроются после ремонта в Дмитрове, Жуковском, Одинцове, Павловском Посаде, Пушкине, Чехове, Щелкове, а также еще один объект здравоохранения на территории Москвы, который относится к Красногорску.

Второй этап ремонта в 2021 году запланирован в девяти медучреждениях региона. Еще на 17 объектах необходима корректировка проектов в связи с разработкой нового стандарта капремонта для поликлиник.

Для реализации нового стандарта выбрали пять поликлиник в Королеве, Щелкове и Балашихе. В Балашихе здания будут строить с нуля.

Сейчас в регионе ремонтируют 83 объекта здравоохранения.

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