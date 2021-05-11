РИАМО - 11 мая. В 2021 году в Подмосковье начнут строительство и реконструкцию девяти медучреждений, в числе которых поликлиники, детский стационар, офис врача общей практики, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«В 2021 году начнется строительство девяти бюджетных объектов», - сказала Стригункова.

Так, в этом году начнут строительство пяти поликлиник в Домодедове, Коломне, Реутове (две) и Сергиевом Посаде, детского стационара в Красногорске, офиса врача общей практики в Воскресенске, СПИД-центра в Котельниках и реконструкцию поликлиники в Раменском.

Также 11 внебюджетных медучреждений Подмосковья будут оснащены оборудованием и открыты до 1 сентября 2021 года. Среди них три офиса врача общей практики в Одинцовском округе, Лыткарине и Богородском округе, две амбулатории в Щелкове и округе Пушкинский, шесть поликлиник в Ленинском округе, Балашихе, Красногорске (две) и Подольске (две).

В этом году завершат строительство четырех инвестиционных объектов: поликлиники в Дзержинском и Мытищах и двух офисов врача общей практики в Красногорске и Мытищах.