РИАМО - 11 мая. Свыше 500 тыс. жителей используют онлайн-сервис «Умная платежка» в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Общий объем людей, которые воспользовались сервисом «Умная платежка», составил 534 тыс.», – сказал Хромушин.

Он отметил, что только за минувшие выходные прошли 284 тыс. транзакций онлайн.

Сервис «Умная платежка», запущенный по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, позволяет экономить время и деньги. Существует два способа оплаты — через сайт МособлЕИРЦ и через мобильное приложение.

Также с помощью сервиса можно передать показания счетчиков водоснабжения, оформить субсидию на оплату ЖКУ или подать заявку в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.

В Подмосковье с 1 мая запустили специальную программу «Коммунальный бонус». Программа позволяет дисциплинированным плательщикам жилищно-коммунальных услуг получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги.

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