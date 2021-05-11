РИАМО - 11 мая. Свыше 500 тыс. жителей используют онлайн-сервис «Умная платежка» в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
Он отметил, что только за минувшие выходные прошли 284 тыс. транзакций онлайн.
Сервис «Умная платежка», запущенный по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, позволяет экономить время и деньги. Существует два способа оплаты — через сайт МособлЕИРЦ и через мобильное приложение.
Также с помощью сервиса можно передать показания счетчиков водоснабжения, оформить субсидию на оплату ЖКУ или подать заявку в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.
В Подмосковье с 1 мая запустили специальную программу «Коммунальный бонус». Программа позволяет дисциплинированным плательщикам жилищно-коммунальных услуг получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги.
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