РИАМО - 11 мая. Для подмосковных медучреждений в 2021 году планируют закупить 33 больших медицинских аппарата, это позволит сократить сроки ожидания обследований, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Дольше всего жители Подмосковья ждут результатов проведения МРТ и маммографии, одних из основных исследований для постановки онкологических диагнозов», - сказала Стригункова.

8 аппаратов для компьютерной томографии, 12 рентгеновских аппаратов, 3 маммографа, 3 ангиографа и 7 аппаратов МРТ закупят в этом году. КТ начнут свою работу уже в июне.

Ранее пресс-служба Минздрава Московской области сообщала, что в подмосковные больницы и хосписы поступит 350 аппаратов для паллиативной помощи — вакуумных экстракторов для откачивания жидкости, откашливателей, аппаратов для ингаляционной терапии и насосов для энтерального питания.