РИАМО - 11 мая. Порядка 4 тыс. жителей Подмосковья уже воспользовались программой лояльности «Коммунальный бонус» с момента запуска, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Сегодня программа доступна для 1,75 млн жителей региона с потенциалом до 3,5 млн. Только с момента объявления программы количество пользователей выросло на 24 тыс., уточнил Хромушин.

«Программа лояльности «Коммунальный бонус» нашла серьезный отклик. <...> Первые результаты – 3,7 тыс. людей воспользовались программой. Сначала на первом месте был Burger King, затем на первое место вышел Ozon и «Иль Де Ботэ», – сказал Хромушин.

Он отметил, что список партнеров акции будет расширяться.

«Планируем с двумя банками сделать физический кешбэк в рублях», – заключил Хромушин.

Программа лояльности «Коммунальный бонус» стартовала в Подмосковье 1 мая. Присоединиться к программе может любой житель, который вовремя и полностью оплачивает коммунальные услуги онлайн через сервисы МособлЕИРЦ. Кроме того, у участника программы не должно быть долгов за ЖКУ.

Участники программы смогут получить промокоды, купоны и скидки на товары и услуги. В программу вошли предложения от онлайн-кинотеатров, интернет-магазинов, ресторанов, кафе, образовательных проектов.

Программа «Коммунальный бонус»: как получить кешбэк за оплату ЖКУ в Подмосковье>>