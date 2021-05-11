РИАМО - 11 мая. В Подмосковье в этом году благоустроят более 60 парков и общественных территорий, свои пожелания жители смогут оставить на портале «Добродел», сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.



«По благоустройству парков и общественных территорий. В этом году мы проведем в порядок 62 объекта», — сказал Тресков в ходе совещания с губернатором Московской области.



Он отметил, что на портале «Добродел» можно увидеть объем работ по тому или иному объекту и посмотреть все сроки, и оставить пожелания.

Ранее Тресков сообщал, что в Московской области собираются построить более 1,7 тыс. тротуаров и народных троп, привести в порядок подходы к 11 железнодорожным станциям.

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