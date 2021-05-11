РИАМО - 11 мая. Голосование по выбору площадок под экопункты стартует в приложении «Добродел» с середины мая, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Всего в регионе планируют установить 900 экопунктов в 2021 году. Их планируют открывать на общественных пространствах, в торговых центрах, школах.

«Мы решили с 15 мая запустить на «Доброделе» голосование, чтобы жители сказали, где востребована установка экопунктов», - сказал Хромушин.

Он отметил, что голосование будет проходить до 1 июня.

Экопункты предназначены для приема отработанной тары на переработку.