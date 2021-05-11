РИАМО - 11 мая. Московское областное УФАС России выявило нарушение законодательства о защите конкуренции в Серпухове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Нарушение выразилось в предоставлении индивидуальному предпринимателю более выгодных условий ведения деятельности путем передачи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов», - уточнили в пресс-службе.

Подмосковное УФАС признало администрацию городского округа Серпухов нарушившей положения федерального закона «О защите конкуренции».