РИАМО - 11 мая. В Подмосковье запускают голосование по вопросу отказа от мусоропроводов, вместо них в домах могут появиться колясочные, такое предложение поддержали активисты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы запускаем голосование на «Доброделе», чтобы жители уже в этом году могли проголосовать за отказ от мусоропроводов в существующих домах и замену на колясочные», - сказал Хромушин.

Он отметил, что это предложение вызвало поддержку со стороны Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья, активистов.

В Подмосковье новые многоквартирные дома будут строить без мусоропроводов, чтобы развивать культуру раздельного сбора мусора и исключить антисанитарию.