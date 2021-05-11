РИАМО - 11 мая. В Подмосковье запускают голосование по вопросу отказа от мусоропроводов, вместо них в домах могут появиться колясочные, такое предложение поддержали активисты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
Он отметил, что это предложение вызвало поддержку со стороны Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья, активистов.
В Подмосковье новые многоквартирные дома будут строить без мусоропроводов, чтобы развивать культуру раздельного сбора мусора и исключить антисанитарию.
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