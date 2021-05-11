РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. В городском округе Люберцы 15 мая проведут экологическую акцию «Лес Победы», во время которой планируют высадить более 13 тыс. саженцев деревьев и кустарников, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Дорогие люберчане, 15 мая приглашаю вас принять участие в традиционной акции «Лес Победы»! В этом году в городском округе Люберцы центральной площадкой станет участок площадью порядка 3 га у деревни Торбеево. Вместе с вами высадим порядка 13,2 тыс. сеянцев сосны. Посадочным материалом и необходимым инвентарем обеспечим. Давайте вместе посадим наш «Лес Победы»! Каждое дерево – в память о герое», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что акция состоится и на общегородских территориях.

«По 103 адресам планируется высадка более 1660 саженцев березы, клена, липы, сирени. Подробный адресный перечень можно посмотреть на сайте люберцы.рф, кликнув на тематический баннер. По многочисленным обращениям жителей вдоль Комсомольского проспекта тоже высадим саженцы», - добавил Ружицкий.