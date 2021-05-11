РИАМО - 11 мая. На заседании во вторник президиум правительства столицы рассмотрел проект закона о внесении изменений в городской закон «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По результатам рассмотрения мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект в Мосгордуму.

Поправки, которое предлагает столичное правительство, изменяют основные характеристики бюджета города на текущий год. Таким образом, доходная и расходная части становятся больше на 191,3 млрд рублей.

Так, доходы столичного бюджета в 2021 году составят 2 трлн 834 млрд рублей, а расходы – 3 трлн 344 млрд рублей.