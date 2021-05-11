РИАМО - 11 мая. Реализацию новой программы ремонта фасадов и кровель домов планируют начать в Подмосковье с 1 мая следующего года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«Новая программа фасадов и кровель. Мы хотим до 1 июля сформировать адресный перечень, чтобы с 1 мая 2022 года приступить к реализации этой программы и в три года наиболее значимые объекты сделать», - сказал Хромушин в ходе совещания.

Он отметил, что также в домах региона планируют ежегодно заменять по 800 старых лифтов. Всего в Подмосковье насчитывается около 2,5 тыс. лифтов старше 20 лет.

«Газовое оборудование. На этот год запланирована замена 500 газовых систем. В следующем году мы полностью завершаем тему безопасности газового оборудования», - добавил Хромушин.